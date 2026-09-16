В Смоленске откроется Дом волонтёра

На базе СмолГУ в рамках заседания дискуссионного клуба «Смоленск - Молодёжная столица России: курс на добровольчество» состоялась встреча губернатора области Василия Анохина и заместителя Председателя Совета Федерации, Героя России Юрия Воробьёва с представителями молодёжных волонтёрских движений региона.
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