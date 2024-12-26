Indiana Jones and The Great Circle от Xbox обошла Astro Bot и стала игрой года на турнире Gamescom Indiana J...

Indiana Jones and The Great Circle от Xbox обошла Astro Bot и стала игрой года на турнире GamescomIndiana Jones and The Great Circle выиграла звание “Игра года” в рамках турнира, устроенного организаторами выставки Gamescom.
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