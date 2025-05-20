Киевское командование направило иностранных военных к Северску Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает ТАСС.
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