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Спорт Уик-Энд

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Кого из тренеров РПЛ могут уволить уже сенью: под угрозой Галактионов и ещё пятеро!

Кого из тренеров РПЛ могут уволить уже сенью: под угрозой Галактионов и ещё пятеро!

После 9 туров РПЛ - почти трети сезона - мы не видели ни одной тренерской отставки! Но, кажется, скоро руководители клубов начнут рубить головы.

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