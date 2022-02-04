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Цена российской нефти Urals впервые за семь лет превысила $93 за баррель

Цена российской нефти Urals впервые за семь лет превысила $93 за баррель

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе на торгах 3 февраля впервые с октября 2014 года превысила $93 за баррель, сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus.

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