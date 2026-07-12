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Земля

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Как я собирала подарки, гостинцы и впечатления перед отъездом из Ейска

Как я собирала подарки, гостинцы и впечатления перед отъездом из Ейска

Последние дни отпуска всегда наполнены какой-то особенной, чуть суетливой магией. С одной стороны, ты все еще чувствуешь соленый бриз на коже и безмятежность пляжного утра, а с другой — мозг уже переключается в режим «домой», прокручивая бесконечные списки дел.

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