Как я собирала подарки, гостинцы и впечатления перед отъездом из Ейска

Последние дни отпуска всегда наполнены какой-то особенной, чуть суетливой магией. С одной стороны, ты все еще чувствуешь соленый бриз на коже и безмятежность пляжного утра, а с другой — мозг уже переключается в режим «домой», прокручивая бесконечные списки дел.