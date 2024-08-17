Солярка в Крыму подорожала почти на рубль

Топливо на полуострове растет в цене постоянно – последнее подорожание было пять дней назад. Обычная солярка (не «ультра») стала дороже на 78 копеек за литр («ультра» не подорожала и держится все лето на психологической отметке в 69.
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