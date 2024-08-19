Площадь лесных пожаров в Туве за сутки выросла в 2,2 раза и достигла 6,3 тыс. гектаров. Как пишут Вести, наиболее сложная обстановка сохраняется в Тандинском районе республики, где возгорание достигло пятикилометровой зоны от населенных пунктов, сообщили в МЧС России.