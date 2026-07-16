В Белом доме начали масштабное расследование из-за утечки информации

Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и директор Федерального бюро расследований (ФБР) Каш Патель на прошлой неделе организовали масштабное расследование из-за утечки информации о недостатках системы безопасности подаренного Катаром самолета, предназначенного для использования в качестве президентского самолета Air Force One.
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