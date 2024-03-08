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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тутберидзе проводит мастер-класс для фигуристов и тренеров на катке «Локо Лед» в Москве

Мероприятие проходит на московском катке «Локо Лед». В мастер‑классе принимают участие 9 тренеров, а также 13 спортсменов в возрасте от 9 до 13 лет.

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