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Польская пресса: Под Работино ВСУ оказались в «смертельной ловушке» из-за действий российских десантников

Польская пресса: Под Работино ВСУ оказались в «смертельной ловушке» из-за действий российских десантников

Украинские формирования, которые осуществили в ходе контрнаступления ВСУ так называемый «прорыв» у села Работино на Ореховском участке Запорожского направления, в итоге оказались в совсем иной, чем предполагалось, ситуации.

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