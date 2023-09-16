Польская пресса: Под Работино ВСУ оказались в «смертельной ловушке» из-за действий российских десантников

Украинские формирования, которые осуществили в ходе контрнаступления ВСУ так называемый «прорыв» у села Работино на Ореховском участке Запорожского направления, в итоге оказались в совсем иной, чем предполагалось, ситуации.
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