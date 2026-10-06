«Молятся на уроках и ходят в хиджабах»: учитель откровенно рассказал, что творится в российских школах, где учатся дети мигрантов

Ни для кого уже не секрет, что в последнее время в криминальных сводках все чаще фигурируют дети мигрантов.
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Ну конечно, у НАС же, все дети законопослушные, а все беды от мигрантов. И их детей. НАШИ дети ходят строем и поют патриотические песни. И ни-ни... Кто же всю эту хрень придумывает? Догадайтесь. Кому нужно, все наши проблемы спихивать на мигрантов. Вот ИХ бы не было, тогда мы зажили бы как в сказке. Только какой?
А наша власть заботится о себе.
А Родина?- А Родина здесь ни при чем....
Просто надо сказать им всем:
-Вы приехали в чужую страну. Так будьте любезны выполнять ее законы!
Пересек границу- оставь Аллаха дома!
Не хотите?
Тогда пожалуйте на выход!
Но наша вся такая толерантная власть никогда ничего подобного не скажет. В лучшем случае, мы услышим от нее бубнение про мультикультурализм.
Ах, вы не хотите, чтобы на ваших улицах мигранты расстилали свои коврики и молились?
-Ну. тогда вы- фашисты!
А хоть бы и так! Я предпочту жить в фашистском государстве, лишь бы не видеть этих!
Ну, тогда есть один способ побороть это- ну хоть раз выступить- и расстрелять всех молящихся! И вот этот урок они запомнят!
И запомнят надолго! И уже никто из них не посмеет совать вам под нос ценности , которые заповедовал Аллах...
В России есть свои ценности. И это должен уважать любой, кто хочет стать гражданином России.
Ну, а мы посмотрим, действительно ли достоин этот гражданин того, чтобы стать русским.
Почему бы не наделить учителей и школы правом не допускать замоташек и агрессивных мастурбеков к занятиям. Понятно боятся группового нападения по пути из школы домой. Опять же нет виноватых - хулиганов судьи по головке погладят
Выдавливать этих зверьков из школ, всеми возможными способами. Неуспеваемость отличная возможность. Не понимает по русски? Не надо ни чего обьяснять, не надо тратить на них время. Не сдал экзамен, контрольную, двойки в конце года, пшол вон отсюда. И даже на второй год не оставлять. На тупые вопросы отвечать надо проще. Что такое тройка? Это расстрельная тройка, занимается отстрелом мигрантёнышей двоишников. Что такое ямщик? Это человек который закапывает в яму, отстрелянных мигрантёнышей двоишников. Не нравятся ответы, иди гугли, тупое животное.
Наши правителя продолжают выполнять команды глобалистов.
Вообще НЕ ПРИНИМАТЬ и НЕ ПУСКАТЬ этих в НАШИ школы.
МЫ никогда не "обязывались" из ишаков и обезьян "сделать человека".
Пусть их местные власти "стремятся к результатам профессора Преображенского".
Вообще всех их НАХЕР из РОссии.
Кравцова учителем в эти школы, может быть что-то о него дойдет, хотя глубоко сомневаюсь.
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Лишить мигрантов обучения в российских школах и медицинского обслуживания. А лучше чтобы их вообще не было в нашей стране. Мы и без них раньше прекрасно жили. Русские работали на стройках, дворниками, уборщиками и т.д.