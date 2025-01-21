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ВТБ спрогнозировал 25%-ое падение выдачи ипотеки на ИЖС в 2025 году

ВТБ спрогнозировал 25%-ое падение выдачи ипотеки на ИЖС в 2025 году

Но многое будет зависеть от инициатив государства по поддержке семейной ипотеки и скорости адаптации подрядчиков к строительству частного жилья с использованием счетов эскроу, которое вводится с 1 марта Минувший 2024 год завершил пятилетку ипотечных рекордов на рынке ИЖС, говорится в поступившем в редакцию сообщении банка ВТБ.

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