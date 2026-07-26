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Новости Липецка

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В Липецке 27 июля без холодной воды оставят три микрорайона и семь улиц

В Липецке 27 июля без холодной воды оставят три микрорайона и семь улиц

Ограничение подачи холодной воды затронет жителей улиц Катукова, Кривенкова, Москаленко, Хорошавина, Шуминского, Белана, Стаханова и микрорайонов Радужный, Ссёлки, Жёлтые пески, а также село Капитанщино и санаторий «Мечта».

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