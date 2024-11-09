Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Гомерическое: Украина разрешила коллаборантам строить «Фейгиностан» на оккупированном куске Курщины

Гомерическое: Украина разрешила коллаборантам строить «Фейгиностан» на оккупированном куске Курщины

Новости из мира украинских коллаборационистов на украинском содержании. Бежавший в Киев бывший сотрудник администрации Башкирии Ростислав  Мурзагулов утверждает в соцсети, что украинские власти разрешили ему и еше одному беглому иноагенту – лишенному в РФ статуса адвоката  и обьявленному в розыск Марку Фейгину, строить в оккупированном ВСУ Суджанском районе Курской области некую «альтернативную Россию».

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Комментарии
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Татьяна Гладкова
Даже рассказывать про чушь не стоит. Короче, я не видела это..
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15 час.
Silver Kont
Жидам лишь бы где подвязаться на чужих территориях и начать проводить в жизнь проект &quot;Новый Израиль 2.0&quot;.... На окраине не удалось, русские воспрепятствовали, теперь решили на российской территории? Да за это жидов теперь будут пиZдить как незнамо кого....
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14 час.
Fvolodya55 Федоров
Это уже политика Израиля на землях арабов. То дайте кусочек землицы обетованной детям израелевым, потом начинают оттеснять бульдозерами арабом дальше расширяя свою территорию, то взялись за оружие и кричат, что арабам мешают жить иранцы. Чтобы у нас тогда было бы, если Ульянов отдал бы Крым детям израелевым?
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13 час.

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