Гомерическое: Украина разрешила коллаборантам строить «Фейгиностан» на оккупированном куске Курщины

Татьяна Гладкова Даже рассказывать про чушь не стоит. Короче, я не видела это..

Silver Kont Жидам лишь бы где подвязаться на чужих территориях и начать проводить в жизнь проект "Новый Израиль 2.0".... На окраине не удалось, русские воспрепятствовали, теперь решили на российской территории? Да за это жидов теперь будут пиZдить как незнамо кого....