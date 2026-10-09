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Царьград

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Microsoft ограничила доступ драйверов для защиты Windows 11

Microsoft ограничила доступ драйверов для защиты Windows 11

Microsoft выявила, что сторонние драйверы могут привести к сбоям в работе Windows. Для решения проблемы компания запустила программу Driver Quality Initiative и ограничила доступ драйверов к критическим элементам системы.

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