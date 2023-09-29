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Фейк о гибели Соколова был распространён ВСУ

Фейк о гибели Соколова был распространён ВСУ

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВСУ ПОГИБШИМ КОМАНДУЮЩИЙ ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТОМ РОССИИ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ Слух о гибели адмирала Виктора Соколова был распущен после ракетной атаки Украины по штабу ЧФ в Севастополе.

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