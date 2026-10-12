ЦБ снизил официальные курсы доллара, евро и юаня на 13 октября

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на вторник, 13 октября.Банк России установил официальные курсы иностранных валют на вторник, 13 октября.
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