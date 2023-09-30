Раскрыт план Байдена на случай шатдауна

Президент США Джо Байден в начале следующей недели соберет свой кабинет, чтобы обсудить меры правительства на случай потенциального прекращения его финансирования — шатдауна, который может начнется в воскресенье, 1 октября.
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