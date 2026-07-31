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Ротенберг поздравил Малкина с 40-летием: «Он любит Россию, не забывает свои корни и многое делает для нашего хоккея. Один из лучших российских хоккеистов своего поколения!»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поздравил Евгения Малкина с днем рождения.

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