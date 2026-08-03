Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 925 подписчиков

Россияне все чаще выбирают дальние острова для летнего отдыха

Россияне все чаще выбирают дальние острова для летнего отдыха

География поездок россиян в летнем сезоне расширилась. Аналитики мобильного оператора зафиксировали рост интереса к экзотическим направлениям, включая Мадагаскар, Фиджи и Кабо-Верде, в то время как спрос на путешествия на Кубу и в Доминикану сократился.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии