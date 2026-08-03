Россияне все чаще выбирают дальние острова для летнего отдыха

География поездок россиян в летнем сезоне расширилась. Аналитики мобильного оператора зафиксировали рост интереса к экзотическим направлениям, включая Мадагаскар, Фиджи и Кабо-Верде, в то время как спрос на путешествия на Кубу и в Доминикану сократился.
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