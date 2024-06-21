Дмитрий Медведев рассказал о наглости американцев

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что он возмущён наглостью властей США, которые поставляют оружие киевскому режиму, но при этом, предлагают договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
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