Дмитрий Медведев рассказал о наглости американцев

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что он возмущён наглостью властей США, которые поставляют оружие киевскому режиму, но при этом, предлагают договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.