В «Единой России» сообщили, что из 380 выдвигавшихся на выборах участников СВО мандаты получат 308 человек

Они принимали участие в избирательных кампаниях различного уровняСвыше 80% участников спецоперации из числа тех, которые были выдвинуты «Единой Россией» на прошедших выборах разного уровня в регионах, получат мандаты, из 380 человек победили 308.
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