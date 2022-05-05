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РИА Новости: украинские спецслужбы пытались изменить отношение Польши к Волынской резне

РИА Новости: украинские спецслужбы пытались изменить отношение Польши к Волынской резне

Украинская служба внешней разведки в течение десяти последних лет использовала агентуру влияния в Польше для изменения отношения граждан этой страны к Волынской резне — массовому убийству украинскими радикалами поляков на Волыни в 1943 году.

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