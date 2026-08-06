Гватемала: по меньшей мере два человека погибли и еще один был ранен в результате стрельбы на кольцевой развязке моста Эль-Треболь на дамбе Рауля Агилара Батреса в зоне 11 города Гватемала во второй половине дня по местному времени.
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