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В Европе снова обсуждают отправку войск на Украину

В Европе снова обсуждают отправку войск на Украину

Западные страны возобновили обсуждения по поводу отправки своих бойцов на помощь Украине.Страны ЕС снова заговорили об отправке войск или бойцов частных военных компаний на Украину, но пока в качестве возможности.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
После озвучивании Путином новой концепции применения ядерного оружия, только идиот введёт свои регулярные войска на Украину. Им просто не куда будет присылать гробы с телами этих солдат.
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20 час.

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