В Европе снова обсуждают отправку войск на Украину

Западные страны возобновили обсуждения по поводу отправки своих бойцов на помощь Украине.Страны ЕС снова заговорили об отправке войск или бойцов частных военных компаний на Украину, но пока в качестве возможности.
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