Грибок отсохнет с корнем! Возьми да намажь ноги обыкновенной…

Лучшее средство против грибка на ногах и любых других грибковых заболеваний это, конечно же, диета. Почему у многих людей грибок появляется вновь и вновь? Потому что врач часто назначает препараты, способные убрать симптомы заболевания и наружные его проявления, но не уничтожающие грибок полностью.