Чем Украина расплатится за помощь США. Разбор

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что на грядущих переговорах с Киевом поднимет вопрос об украинских редкоземельных металлах, которые он хочет получить в качестве компенсации за оказанную Соединенными Штатами финансовую и военную поддержку.
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