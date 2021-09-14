Кто и зачем бежит из России. "Давайте включим свет и разберёмся"

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаКто и зачем бежит из России. "Давайте включим свет и разберёмся" Случилось страшное: 59% русских не хотят жить в России. Неужели это правда? "Давайте включим свет и разберёмся".Вернуться к статье319НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина Колесниковаи что чего они добились там в чужой стране? а ничего, только те у кого есть деньги олигархи так то воры в своё время сбежали от правосудия.А теперь и рады бы вернуться , но мы им не рады.HotRSМой однокурсник уехал в США в начале 90-х. В неизвестность. Сейчас у него компьютерная фирма по производству игр для приставок и телефонов. Сотрудничает с Apple.кузнецов владимирогромное количество уехавших добились многого.Александр АлександровВы их всех опросили? )))))))кузнецов владимирзачем опрашивать всех? какая-то часть конечно облажалась, но и хорошо живут тоже многиеLSLiudmila SolodkoА кто-то съездил и вернулся, хорошо так где нас неткузнецов владимира это нормально, съездить, поработать, вернуться, потом еще раз съездитьВладимир СВУезжают за границу в основном не из за хорошей жизни здесь в России, а в надежде там устроить свою жизнь . А тех кто едет туда за хорошей зарплатой и жизнью совсем немного .. Так что именно Государство создает почву для эмиграции .. Взять ту же Украину , Среднюю Азию , Прибалтику Эмиграция, работа за рубежом для них как спасение ибо на Родине они не могут зарабатывать . То же и в России. У меня большинство знакомых , друзей уехало за рубеж в конце 90-х , ибо тогдашние условия жизни не позволяли и м выживать в России. Некоторые вернулись , но большинство осталось , что печально но не смертельно ..Владимир СВУезжают за границу в основном не из за хорошей жизни здесь в России, а в надежде там устроить свою жизнь . А тех кто едет туда за хорошей зарплатой и жизнью совсем немного .. Так что именно Государство создает почву для эмиграции .. Взять ту же Украину , Среднюю Азию , Прибалтику Эмиграция, работа за рубежом для них как спасение ибо на Родине они не могут зарабатывать . То же и в России. У меня большинство знакомых , друзей уехало за рубеж в конце 90-х , ибо тогдашние условия жизни не позволяли и м выживать в России. Некоторые вернулись , но большинство осталось , что печально но не смертельно ..ГусЕнаА ты зачем уехал?Владимир СВЯ никуда не уехал ... НЕ ДОЖДЕТЕСЬ ... Живу в РоссииГусЕнаВрал тогда или сейчас?:)))Владимир СВЯ тебе НИКОГДА не говорил , что живу там.. Это твоя и твоих корешей фантазия... которую вы тут развивали .. Бываю за границей часто .. Но НЕ ЖИВУ ..ГусЕнаА зачем ты туда мотаешься? ЦУ принимаешь?:)Владимир СВЧё меня с собой перепутала??ГусЕнаМне ж не шишятВладимир СВОткуда я знаю Хе Хе ... может и ШИШЯТ ..ГусЕнаОпять себя со мной перепутал:)))Владимир СВГусЕнаМолодые хотят посмотреть мир. Поискать себя. К 30 годам возвоащаются и заводят семьи. Ну и что?Майер АрмановЛучше добиваться улучшения жизни на Родине, чем, где-то искать призрачного благополучия. Лучше станет можно и посмотреть мир.ГусЕнаПока молодые-пусть сиотрят. Деетей заведут-некогда будет.Наталья ИвановаВячеслав 5Одни стремятся в Россию из бывших республик.есть свои .есть чужие.но любая власть любят деньги и обласкает именно этих.свои они кому нужны.даже.если и хорошие специалисты.они не бегут за моря какая бы не была.своя Родина и этим всё сказано.другие наоборот едут в другие края.кто за мечтой.кто за длинным рублём? но большинство возвращается назад.власть их порой не понимает.а чиновникам -это как пятое колесо в телеге-наведите порядок в своей стране и цените человека.плохой он или хороший-плохих делает само государство? законы в стране должны работать. для человека.а не против.отнять всегда легче.даже не спросив-за что? даже те.кто уехал.помнит свои корни о них помнит человек всегда.хотя предают и там и здесь-увы.кузнецов владимиравтор, а кто говорит об эмиграции? уехать работать - не значит уехать на совсем.БарриДожились на своей Родине... ПАРАЗИТ СКОРПИОНОМ БИЧУЕТ ЗЕМЛЮ РУССКУЮ! Защищать надо, а не бежать!!! Поднимись, Святая Русь!!! Разве наши предки так защищали СВОЮ РОДИНУ, СВОЮ ЗЕМЛЮ, СВОЙ НАРОД???Николай ТитовИ тем не менее, по информации секретаря РАН, нашу страну ежегодно покидают 20 000 выпускников Российских ВУЗ-ов. Многовато однако, конечно если это не многоходовка там чья -то, с целью разрушить экономику проклятых конкурентов. Свою-то почти разрушили, теперь в магазинах из отечественного только картошка, лук и пшеница, бензин и электричество. А все эти гаджеты и прочее, увы, то ли Корейское, то ли Китайское, но уж точно не Российское.Лариса ФомичеваА не насрать ли на них всех? Это уже их проблема.Бегут? Так и перо им в жопу....пущай веселее летят.Их предки,я так думаю,были полицаями.А что? Это было крайне выгодно,Вермахт почти до Москвы дошёл.Самое время раком вставать.А то можно и опоздать.СергейИ это страшная проблема нашей страны.. Уезжают, бегут все те, кто должен стать продолжателем Наших устоев, традиций и опорой государства.. Очевидно, что виновата в это правящая власть, с навязанным России дикого капитализма, не сменяемости, не профессионализма тупости и жадности...HotRSМногие наезжают на уехавших. А вот что в Китае. В традиционном китайском сознании гражданство не имеет решающего значения, гораздо важнее происхождение предков: уже за то, что в Китае родился ваш прадед, вас будут считать китайцем. Поэтому традиция не отторгает хуацяо (китайский эмигрант), китайцы воспринимают их как своих соотечественников, волей судьбы находящихся вдали от родины. И очень рады, когда хуацяо возвращаются и вкладывают деньги в экономику. А в России "мы им не рады", "перо в жопу", дебилы.Алексей СмирновА может на данном этапе сограждане поняли. что их за границей уже никто не ждёт? Что уже и там с избытком дешёвых рабочих рук?Комментировать
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