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Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту подготовки вооруженных формирований Украины к нападению на Донбасс

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту подготовки вооруженных формирований Украины к нападению на Донбасс

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства подготовки ударной группировки Национальной гвардии Украины к наступлению на ЛНР и ДНР.

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