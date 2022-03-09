Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту подготовки вооруженных формирований Украины к нападению на Донбасс

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства подготовки ударной группировки Национальной гвардии Украины к наступлению на ЛНР и ДНР.
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