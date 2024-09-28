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В Башкирии пьяные пациенты подрались с хирургом и росгвардейцами

В Башкирии пьяные пациенты подрались с хирургом и росгвардейцами

Конфликт завязался прямо во время перевязки.В Башкирии пьяные пациенты устроили драку с хирургом и сотрудниками Росгвардии.

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