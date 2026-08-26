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Заявление главы Липецкой области Артамонова о бензине оказалось дипфейком

Заявление главы Липецкой области Артамонова о бензине оказалось дипфейком

Администраторы ряда телеграм-каналов опубликовали видео с заявлением губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, в котором он предложил коллегам из других регионов начать обмен продуктов питания на топливо.

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