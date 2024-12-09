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Politico узнала о стычке Макрона и Каллас из-за «унижения Меркель» в 2021 году

Politico узнала о стычке Макрона и Каллас из-за «унижения Меркель» в 2021 году

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, будучи в 2021 году премьер-министром Эстонии, резко отреагировала на предложение на тот момент канцлера Германии Ангелы Меркель пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Евросоюза.

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