Politico узнала о стычке Макрона и Каллас из-за «унижения Меркель» в 2021 году

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, будучи в 2021 году премьер-министром Эстонии, резко отреагировала на предложение на тот момент канцлера Германии Ангелы Меркель пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Евросоюза.