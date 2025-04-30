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Краткий календарь православных праздников на май 2025 года

Краткий календарь православных праздников на май 2025 года

Практически ежедневно православные верующие будут чтить святых и отмечать важные церковные события.1 мая Русская Православная Церковь будет чтить память преподобного Иоанна Солунского и Максимовской иконы Божией Матери.

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