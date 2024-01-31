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Новости Тамбова

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  • tsan tsan
    Все назвавшие себя кандидатами в президенты ведут себя прилично, включая деятельниц с утиными губами, только Надеждин...ЦИК приняла докум...
  • Николай Банковский
    Куда лезет это праститутки 🥵   Этого не должно случится .ЦИК приняла докум...
  • Misha Glusch
    в бордель местный точно пройдетТамбовчанка Ирина...

В центре Тамбова столкнулись три автомобиля

В центре Тамбова столкнулись три автомобиля

ДТП произошло на улице Советская в Тамбове. Столкнулись автомобили "Nissan Qashqai" и ВАЗ-21113. От удара отечественная легковушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем "Land Rover".

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