В центре Тамбова столкнулись три автомобиля

ДТП произошло на улице Советская в Тамбове. Столкнулись автомобили "Nissan Qashqai" и ВАЗ-21113. От удара отечественная легковушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем "Land Rover".
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