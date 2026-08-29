Трое погибли в результате ударов дронов ВСУ по Белгородской области

В Белгородской области жертвами ударов Вооруженных сил Украины стали три мирных жителя, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести, 29 августа сообщил региональный оперативный штаб в канале в «Макс».
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