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Эдриан Ньюи: Сейчас подходящий момент, чтобы поискать для себя новые вызовы

Эдриан Ньюи: Сейчас подходящий момент, чтобы поискать для себя новые вызовы

Getty Images / Red Bull Content PoolOracle Red Bull Racing официально объявила, что главный технический директор Эдриан Ньюи покинет Red Bull Technology Group в первом квартале 2025 года — глава инженерного отдела откажется от обязанностей по работе с болидами Формулы 1, чтобы сосредоточиться на окончательной разработке и поставке первого гиперкара Red Bull, долгожданного RB17.

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