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Царьград

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Опасная ошибка на кухне: Названы 5 популярных продуктов, которые не стоит мыть перед готовкой

Опасная ошибка на кухне: Названы 5 популярных продуктов, которые не стоит мыть перед готовкой

Специалисты назвали популярные продукты, которые перед приготовлением лучше не мыть. Это может отразиться не только на вкусе, но и на здоровье.

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