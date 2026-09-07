Путин поручил образовать комиссию по применению временных ограничительных мер

Президент РФ Владимир Путин поручил образовать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер, уклоняющихся от исполнения наказания за пределами России.
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