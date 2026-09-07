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Газета.ру

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Путин поручил образовать комиссию по применению временных ограничительных мер

Путин поручил образовать комиссию по применению временных ограничительных мер

Президент РФ Владимир Путин поручил образовать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер, уклоняющихся от исполнения наказания за пределами России.

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