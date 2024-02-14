Наши многонациональные новости

В Котельниках приезжий из Азербайджана угрожал женщинам и хвастался своим обрубком. Понаехавший Вугар, недавно получивший гражданство по программе переселения, выкупил несколько гаражных боксов в подземном паркинге жилого дома и перекрыл между ним проезды и проходы, не имея на то права.