Наши многонациональные новости

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В Котельниках приезжий из Азербайджана угрожал женщинам и хвастался своим обрубком. Понаехавший Вугар, недавно получивший гражданство по программе переселения, выкупил несколько гаражных боксов в подземном паркинге жилого дома и перекрыл между ним проезды и проходы, не имея на то права.

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