Минздрав ужесточает медосвидетельствование водителей: что изменится

МОСКВА, 11 мая, ФедералПресс. С сентября этого года процедура медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения станет более комплексной, предполагая обязательную сдачу анализов и осмотр врачом.
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