Премьер Израиля озвучил условия для прекращения огня в Ливане

Прекращение огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла" не произойдет без создания безопасных условий для возвращения израильтян с северных регионов страны в свои дома, а также пока есть угроза безопасности со стороны Ливана.
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