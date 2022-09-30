Из Республики Бурятия мобилизованные граждане ВВО убыли к местам проведения дополнительной подготовки на базе полигонов учебных центров

На аэродроме «Восточный» была организована погрузка имущества в военно-транспортный самолет ИЛ-76 МД, и вылет к местам проведения практических занятий на полигонах учебных центров.
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