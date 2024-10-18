Специалисты назвали медицинский туризм важной составляющей бренда Петербурга

В Северной столице более 100 государственных и частных клиник и медцентров Среди иностранных туристов, посещающих Петербург для лечения и оздоровления, 80% составляют граждане стран СНГ, а 20% – гости из дальнего зарубежья.
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