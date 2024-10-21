Религиозная философия Дмитрия Мережковского (наброски)

1. В своих воспоминаниях писатели, близко знавшие Мережковских, не всегда упоминали о них тепло. Андрей Белый, например, писал, что «Мережковский носил туфли с помпонами, и эти помпоны определяют всю жизнь.
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