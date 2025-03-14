В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2014 году

Полиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе© Фото : Нацполиция Украины В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014, радикального националиста Демьяна Ганула, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
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