Завершены работы по устройству защитного экрана пешеходного перехода через МЦД-1 в районе улицы Яблочкова

Подземный пешеходный переход через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути МЦД-1 возводят в районе улицы Яблочкова, дома 35Г-37Г на территории Северного и Северо-Восточного административных округов столицы.
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