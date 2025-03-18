Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ
    Дайте уже кто-нибудь рогатку этому шизоиду! Пусть гоняет воробьев в Версале, раз ему так повоевать хочется! Чувствует...Макрон призвал Ев...
  • Е Пронина
    ага, когда только отменят 28000 санкций, введённых против России и вернут отобранную дипсобственность с резервами в 3...В Белом доме анон...
  • igor vinogradov
    слава богу ,я узнал что он народный !!!!Умер Бедрос Киркоров

В Ленобласти ФСБ пресекла хищение 622 тонн топлива из нефтепродуктопровода

В Ленобласти ФСБ пресекла хищение 622 тонн топлива из нефтепродуктопровода

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась организацией несанкционированных врезок на магистральном нефтепродуктопроводе в Киришском районе Ленинградской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх