В Ленобласти ФСБ пресекла хищение 622 тонн топлива из нефтепродуктопровода

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась организацией несанкционированных врезок на магистральном нефтепродуктопроводе в Киришском районе Ленинградской области.
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