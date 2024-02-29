«Я расстроен»: депутат Госдумы Вассерман рассказал, что не прошел ПЦР-тест на ковид перед посланием Путина Федеральному собранию

Парламентарий сообщил, что чувствует себя нормально и речь президента будет слушать дома по телевизоруДепутат Анатолий Вассерман расстроен тем, что не прошел ПЦР-тест на ковид перед посланием президента Федеральному собранию.
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