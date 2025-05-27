"Время сильных": ветераны СВО готовятся к восхождению на Эльбрус

РЕН ТВ Герои специальной военной операции доказывают, что им под силу любая сложность. Участники уникального проекта "Время сильных" совершили свое первое тренировочное восхождение на высоту почти 5 тысяч метров.
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